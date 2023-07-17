İstanbul

BVS Bülbüloğlu Vinç Sanayi Gong Töreni’ne Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, BVS Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Borsa İstanbul, BVS ve Tera Yatırım yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Borsa İstanbul Genel Müdürü Ergun, Bülbüloğlu Vinç'in makine sektörünün önde gelen şirketlerinden olduğunu belirtti.

Ergun, "Aynı zamanda bir AR-GE merkezi olan bu kıymetli şirketimiz, sağladığı istihdam ve gerçekleştirdiği ihracatla ekonomimize önemli bir değer katmaktadır. Bu değeri daha da büyütmek ve kapasitesini artırmak için gerekli olan finansmanı sermaye piyasamızdan sağlamış ve Borsamızda işlem görmeye başlayarak çok önemli bir adım atmıştır. Borsa olarak üreten ve ihracat yapan sanayi kuruluşlarımızın büyümesine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi’nin gelen yüksek taleple yaklaşık 356 milyon TL halka arz geliri elde ettiğini ve 374 bin yatırımcıya ulaştığını ifade eden Ergun, “Yıldız Pazar’da işlem gören şirketimiz, başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Halka arz sürecinde emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma teşekkür ediyorum. Bülbüloğlu Vinç’in halka arzının sermaye piyasalarımız için hayırlı olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

"Vinçlerimiz 92 ülkede çalışıyor"

BVS Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bülbüloğlu da konuşmasına 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet, tüm Türkiye’ye baş sağlığı dileyerek başladı.

Deprem nedeniyle erteledikleri gong törenini buruk bir sevinçle gerçekleştirdiklerini ifade eden Önder Bülbüloğlu, şunları söyledi:

“37 yıl önce 200 metrekareden küçük bir atölyede başlayan sanayi sevdamız, bugün bizi 100 bin metrekarelik üretim alanlarıyla faaliyet gösteren, 400’ü aşkın çalışanı, Ankara, İstanbul, İzmir bölge müdürlükleri, Çukurova Servis Müdürlüğü, yaygın satış sonrası servis ağıyla sektörünün tartışılmaz en büyük firması haline getirdi. 2022 yılı siparişlerimizin yüzde 45’ini ihracat oluştururken, 2023’ün ilk 6 ayında bu oran yüzde 57’ye yükseldi.

Sadece ülkemizde değil, Avustralya’dan İzlanda’ya, Rusya’dan Kenya’ya, Bolivya’dan Yeni Zelanda’ya, Norveç’ten İspanya’ya, Hindistan ve Pakistan’dan ABD’ye Meksika’ya, bütün Orta Asya’ya ve Afrika’ya kadar 6 kıtada 92 ülkede çalışan vinçlerimizle, 24 ülkedeki satış teşkilatlarımızla, Almanya ve ABD’de kendi ofislerimizle global bir marka olma yolunda hızla ilerliyoruz” dedi.

"Halka arzın bizim şeffaflık ve kurumsallık gücümüzü daha da pekiştireceğine inanıyoruz"

Bülbüloğlu, BVS olarak 37 yıla çok büyük başarılar sığdırdıklarını ve halka arzla birlikte bu başarılarını taçlandırdıklarını ifade ederek, yatırımcıların gösterdiği ilgiden mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Tera Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arza bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının 220,9 katı talep geldiğini hatırlatan Bülbüloğlu, “Halka arzımıza şirket çalışanlarımızdan 1,4 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 43,9 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 11,9 kat ve toplamda 130,5 kat talep geldi. Halka arzımıza 403 bin 568 yatırımcı katıldı ve söz konusu yatırımcıların 373 bin 600’üne dağıtım gerçekleşti.” dedi.

“Artık yolumuza bize güvenen yeni ortaklarımızın da sorumluluğunu alarak devam edeceğiz” diye konuşan Önder Bülbüloğlu, odaklarına daha güçlü, daha kurumsal ve yatırımcılarına daha fazla katma değer sunan bir şirket olmayı aldıklarını ve tüm çalışmalarını bu yönde sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

BVS’nin halka arzdan elde ettiği kaynağı Ankara’da inşaatı tamamlanan ve Temmuz 2023’te faaliyete geçen üçüncü fabrika yatırımında ve güçlü işletme sermayesini daha da güçlendirmede kullandıklarını anlatan Bülbüloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz günlerde faaliyete geçen fabrika yatırımımızla üretim kapasitemizi yüzde 50, istihdamımızı yüzde 30 artırıyoruz. Türkiye’nin ithal ürünlere bağımlılığını azaltan, ihracat gücünü artıran inovatif ürünlerimizde ve patentlerimizde olduğu gibi, halka arzda da ülkemizin vinç sektörüne liderlik ederek, bunu gerçekleştiren ilk vinç firması olduk. Halka arzın bizim şeffaflık ve kurumsallık gücümüzü daha da pekiştireceğine inanıyoruz.”

"BVS’nin halka arz gelirleri ile küresel anlamda sektördeki konumunu güçlendireceğine inanıyoruz"

Tera Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ise halka arzdan bugüne fiyatın 2 katından fazla artmış olmasının yatırımcıların BVS’nin halka arzına göstermiş olduğu ilginin ve teveccühün karşılığını bulduğunun çok güçlü bir işareti olduğunu kaydetti.

Tezmen "BVS’nin halka arz gelirleri ile küresel anlamda sektördeki konumunu güçlendireceğini, faaliyet gösterdiği proje ve ülke sayısını artıracağını ve birçok önemli projeye daha imza atacağına inanıyoruz. Zira şirket halka arz sonrasındaki süreçte hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok yeni iş bağlantısına ve projeye imza atmıştır." ifadelerini kullandı.

AA