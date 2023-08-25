Haber: Mert Osman Erman

Güreşçi, Şubat ayından bu yana güreş arenasından uzak tutan açıklanmayan bir sağlık sorunuyla uğraşıyordu, ancak ailesine göre ölümü aniden gerçekleşti.

Haber, WWE içerik yetkilisi Triple H tarafından duyuruldu. Triple H, sosyal medyada paylaştığı mesajda, Windham Rotunda gerçek adıyla bilinen Wyatt'ın "beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini" yazdı.

Dwayne Johnson, lakabıyla The Rock, yıldıza saygı duruşunda bulunanlardan biriydi.

X olarak da bilinen Johnson, "kırık kalpli" olduğunu ve güreşçiye "her zaman büyük saygı ve sevgi" beslediğini belirtti.

"Varlığını, konuşmalarını, güreşteki performansını ve @WWE evreniyle olan bağlantısını sevdim," diye yazdı. "Çok özgün, havalı ve nadir bir karakter, bu çılgın profesyonel güreş dünyasında yaratması zor."

WWE yorumcusu Mick Foley de ekledi: "Bray Wyatt'a çok yüksek düşündüm... O gerçek bir vizyonerdi; güreşin gördüğü en etkileyici varlıklardan biriydi."

Wyatt, büyükbabası Blackjack Mulligan, babası Mike Rotunda ve küçük kardeşi Bo Dallas gibi güreşçi bir aileden geliyordu.

Rotunda, kendi başına ünlü bir güreş efsanesiydi ve "vergi kaçakçısı" olarak Washington DC'den gelmiş gibi görünen bir karakter olarak IRS olarak biliniyordu.

23 Mayıs 1987'de Florida'nın Brooksville şehrinde doğan Wyatt, lisede bir devlet güreş şampiyonuydu ve Troy Üniversitesi'ne bir futbol bursu kazandı.

Ancak profesyonel güreşçi olmak için okulunu tamamlamadan ayrıldı ve 2009'da profesyonel güreşe başladı. Husky Harris, Alex Rotunda, Duke Rotundo ve The Fiend gibi çeşitli isimler altında savaştı.

Bray Wyatt olarak, kötücül bir kült grubunun liderini canlandırdı; bu grup Wyatt ailesi olarak biliniyordu ve Erick Rowan, Braun Strowman ve geç Luke Harper (Brodie Lee olarak da bilinir) gibi üyeleri içeriyordu.

2021 yılında WWE'den ayrıldıktan sonra, Ekim ayında düzenlenen Extreme Rules etkinliğinde uzun bir bekleyişin ardından geri döndü ve karakterinin yeni bir versiyonunu tanıttı.

Son zamanlarda hastalık nedeniyle birkaç ay boyunca ara verdi, ancak Wrestling News'e göre ölümünden önce WWE'ye dönmeye çok yakındı.

Geçen yıl, Wyatt karakterini kırmayarak, zihinsel sağlık sorunlarını nasıl aştığını anlattı: "Kariyerimi kaybettim. Özsaygımı kaybettim. Bana çok yakın olan iki kişiyi kaybettim. Yolumu kaybettim.

"Ve her şeyin burada veya başka bir yerde yaptığım her şeyin anlamsız olduğuna inandığım bir noktaya geldim. Hiçbir şeyin, hiç kimseye asla önemli olmadığını düşündüm. Ve yanılmıştım."

Devam etti: "Kendime acımaktan vazgeçtikten sonra, tekrar dünyaya çıkmaya ve... her yerde tanıştığım insanları görmeye karar verdim; 'Teşekkür ederim Bray, adamım. Ne zaman geri döneceksin?' derlerdi."

Triple H, gerçek adı Paul Levesque, Rotunda'nın ölümünü babasından öğrendiğini söyledi.

"Şu anki WWE Hall of Famer Mike Rotunda'dan bir arama aldık ve WWE aile üyemiz yaşam boyu Windham Rotunda olarak da bilinen Bray Wyatt'ın bugün öğleden önce beklenmedik bir şekilde vefat ettiği trajik haberiyle bizi bilgilendirdi," diye yazdı.

"Düşüncelerimiz ailesiyle birlikte ve herkesin bu süreçte gizliliğine saygı göstermesini istiyoruz."

Güreş muhabiri Sean Ross Sapp daha sonra 36 yaşındaki Wyatt'ın Covid ile geçirdiği temasın mevcut kalp rahatsızlıklarını kötüleştirdikten sonra bir kalp krizi sonucu öldüğünü söyledi.

"Sürecin geri dönüş ve iyileşme konusunda olumlu ilerlemeleri vardı," dedi. "Ne yazık ki bugün bir kalp krizi geçirdi ve vefat etti."

Wyatt, nişanlısı ve eski WWE ring anonsörü Joseann Offerman, onların iki çocuğu, Wyatt'ın önceki evliliğinden olan iki çocuğu, kardeşi Bo Dallas (Taylor Rotunda) ve kız kardeşi Mika tarafından hayatta kaldı.