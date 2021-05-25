Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Eda Defne, "Dünden Kalan Masal" adlı şarkısıyla müzik dünyasına heyecanlı bir adım attı. Küçük yaşlardan itibaren müzik ile iç içe olan Defne'nin bu yeni serüvenini sizlerle paylaşmak istedim…

Edacığım öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Müzisyen bir aileden geldiğini biliyoruz. Bunlardan bahsederek müzikal yolculuğunun nasıl başladığını anlatabilir misin?

Babam eskiden Barış Manço, Erkin Koray, Edip Akbayram gibi çok değerli isimlerle çalışmış bir gitarist, şu anda da müzik öğretmenliği yapmaya devam ediyor. O zamanlar ben en fazla 6 yaşındaydım, babam beni okuldaki müzik derslerine götürürdü bir köşede oturup hayranlıkla izlerdim. Bilhassa solfej ve piyano eğitiminin olduğu günleri heyecanla beklerdim. İlk adımları böyle attım. Sonrasında Güzel Sanatlar Lisesi ve üniversitede de konservatuar eğitimi alıp, yurt dışında (Polonya) eğitim ve konserlere devam ettim. Şu an İstanbul’da yaptığımız single çalışmaları dışında Yüksek lisans hazırlığındayım, Çello ve piyano çalışmalarıma devam ediyorum.

BU YOLA EŞİMLE ÇIKTIM!...

Bu süreçte sana kimler destek oldu? Hikâyelerini anlatmaya başladığında çevrendekilerin ilk tepkileri nasıldı?

Bu süreçte, evlenmeden önce Ailem ve yakın çevrem sahneye olan aşkımı biliyordu. Defne bize kalırsa sesini herkes duymalı, şarkılarını herkes dinlemeli gibi yorumları çok alıyordum ama Akademisyen olarak devam edecek kariyerimi askıya alıp bu konuya yönelmeye cesaretim yoktu. Evlenince de bir süre sonra yazdığım şarkıları eşime gitarla çalıp söyledim. O da çok sevdi ve çok özgün bulduğu için bana inandı ve bu yola adım attık. İyi ki de atmışız.

Dünden Kalan Masal nasıl ortaya çıktı ve bu şarkının hikâyesini bizimle paylaşabilir misin?

Benim için başarılı olmak işin içine sahte olan hiçbir şeyi karıştırmadan ilerleyip, en doğal haliyle insanların beğenisine sunduktan sonra sokağa çıktığınızda gelen tepkiler; herkesin yazdığı sözleri, herkesin büründüğü kimlikleri değil kendi tarzınızı oluşturup insanların aaa bu kesin onun şarkısı, sözler onun cümlelerine benziyor dediği yerdir tam olarak. Bu sektörde amacım, en doğal ve en kaliteli şekilde, her zaman kendine has şarkı ve tavrımla, yaptığım müziği paylaşmak ve müzikal yolculuğumda emin adımlarla başarı merdivenlerini tırmanmak.

Dünden Kalan Masal ile aldığın geri dönüşleri bizimle paylaşabilir misin?

Dünden kalan masal şarkımızı beklediğimden bile fazla sevdiler. Çok fazla hikayede, çok fazla videoda, çeşitli dizilerin fanlarının yaptığı editlerde, her yerde şarkımızı duyduk. Bir çok enstrümantal cover ve remix çalışmaları geldi ve harika mesajlar alıyoruz. Herkese bu ilgi ve sevgilerinden dolayı teşekkür ederim.

Şarkında seninle bu yolda emeği geçenler kimlerdi?

Bu şarkıyı üniversitede bir akşam üzeri yalnızken yazmıştım. Söz-müzik bana ait. Sizlerle paylaşmadan önce ise düzenlemesini yapımcım Alper Atakan yaptı ve çok değerli müzisyen arkadaşlarımızın emeği büyüktür.

Eşin Anıl Şallıel’in de değerli bir müzisyen olduğunu biliyoruz. Çalışmalarını kendisiyle nasıl ilerliyorsunuz? Özellikle bu durumun keyifli gelen tarafları var mı? Varsa bunlar neler?

Öncelikle Anıl gibi başarılı, yetenekli ve yaratıcı biri ile evli olmak çok keyifli olmasının dışında yaptığımız işi A kaliteden de öteye taşıyor. Mesela ben sürekli şarkılar yazıyorum, Anıla dinletiyorum. Ya acaba müzik böyle olmasa mı diyorum. Açıyoruz bilgisayarı, çeşitli programlarda öyle dokunuşlar ve ezgiler yaratıyor ki, o olmadan hepsi eksik kalır. Yani kısaca yemek çıkar ama, hani bunun baharatı dersiniz gibi bir şey :)

PANDEMİ BİZİM İÇİN EKSTRA ZORDU

İkinizde müzisyensiniz pekiyi bu pandemi sürecinde müzisyenlerin yaşadığı durum nedir?

Bu durum herkes için zordu ama bizim için ekstra zordu çünkü müzisyenlerin çoğu devlete bağlı çalışmıyor, her ay bir yerden gelen düzenli gelirleri yok. Hepsinin olmasa da çoğunun böyle. Dolayısıyla ne yazık ki müzikten başka ek işler aramaya, kimileri için evlerini kapatıp başka şehirlere yerleşmeye kadar gitti. Daha tatsız olayları da haberlerde dinledik ama söylemeye dilim varmıyor..

TEMİZ DÜZENLİ ORTAMDA İLHAM GELİYOR!

İlham kaynağı olarak neler seni etkiler? Sevdiğin sanatçılar kimler?

Genel olarak disiplinli ve titiz bir insanım. Gece geç saatlerde temiz bir ortamda, mumları yakıp, kahvemi hazırlayıp, sakince düşünürüm. Şarkılarımda hangi sözleri kullandım, yeni kuracağım cümleler neler olmalı diye sorgularım. Yani temiz ve düzenli, göze hitap eden her ortamda bana ilham gelebilir. Dünya çapında Aretha Franklin, Celine Dion gibi güçlü ve soft sesler, Türkiye’de ise şimdiye kadar Eurovision gibi bir yarışmada birincilikle bizi gururlandıran Sertab Erener, güçlü sesi ve asil duruşu ile Funda Arar, Işın Karaca gibi isimler. Sesleriyle, sahne duruşları ve ile beğenerek takip ettiğim, ilham aldığım isimler.

Müzik sektörünün son dönemlerini nasıl yorumlarsın?

Müzik sektörü bana sorarsanız ilginç bir yere gidiyor. Çok başarılı sanatçılar geliyor bir taraftan, bir taraftan ise ne yazık ki argoyla başlayıp biten ve müzik bilgisiyle hiç alakası olmayan işler de görüyoruz. Sesin alt yapısını sol majör verip fa minör’den parçaya giriyor mesela. Tartışmaya çok açık. Bana sorarsanız şu an küçük yaşta çocuklar ve gençler, herkes kolaylıkla her şeye ulaşabilir vaziyetteyken onlara örnek olacak işler sunulmalı her konuda..

Yeni projelerinden olacak mı? Müzikseverler Eda Defne’yi bu aşamadan sonra ne gibi projelerde görecek?

Yeni projeler yola çıkmış geliyor bile:) sizlerle buluşturmayı sabırsızlıkla beklediğim yaklaşık 30 şarkı neredeyse hazır. Eda Defne’yi bundan sonra her an yeni bir projede, belki sevdiğiniz isimlerle düet yaparken görebilirsiniz.