İSTANBUL (AA) - Yapımını TAFF Pictures'ın üstlendiği, hikayesi Oğuzhan Koç'a, senaryosu Aksel Bonfil'e ait, yönetmen koltuğunda ise Mali Ergin'in oturduğu, mizah, aşk ve dostluk bağlarını bir araya getiren film, zorluklara mizahi bir dille yaklaşırken, aşkın ve dostluğun iyileştirici gücünü ele alıyor.

Çekimleri tamamlanan filmde başrolleri Oğuzhan Koç, Ayça Ayşin Turan, İbrahim Selim ve Neslihan Arslan paylaşırken, Buçe Buse Kahraman, Derya Alabora, Şerif Erol, Nebil Sayın, Ege Aydan, Gamze Topuz ve Emre Aslan da oyuncu kadrosunda yer aldı.

Oğuzhan Koç'un sağlıklı yaşam önerileri sunan 'Ali' isimli idealist bir uzmana hayat verdiği yapımda, Ayça Ayşin Turan ise hayatı neşe ile yaşayan 'Güneş' hemşireyi canlandıracak.

Film, hayatın gerçeklerinin üstesinden gelmenin yollarını farklı bir bakış açısıyla beyazperdeye taşıyacak.

