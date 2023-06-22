KIRIKKALE AA- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, geçen yıldan beri Hitit dönemine ait mimari üzerinde çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Bölgede geçen yıl yürütülen kazılarda Hitit dönemine ait çivi yazısı tabletlerin küçük parçalarını bulduklarını anımsatan Matsumura, bu parçaların o dönemle ilgili önemli bilgiler verdiği için çalışmaların başarılı geçtiğini belirtti.

Matsumura, bu yılki kazılarda surun içerisindeki Hitit dönemi mimarilerini ortaya çıkarmayı ve surun dış kısmını araştırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Surun bulunduğu yamaçta bu yıl ilk kez kazı başlattıklarını aktaran Matsumura, "Burada tam olarak ne çıkacağını bilemedik ama sonuç olarak Genç Demir Çağı'na yani Kimmerler'e ait olduğu düşünülen surun devamını burada tespit ettik. Kazı sırasında 15 ok ucu bulduk. Bunların o dönemde savaşta kullanılan ok uçları olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Hititler döneminde büyük bir deprem olduğu düşünülüyor

Matsumura, Hitit dönemine ait mimari üzerinde de çalışmalara devam ettiklerini, kademeli ve teras şeklinde inşa edilen odanın birinde taştan yapılan duvarların yıkıldığını tespit ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Duvarlar bir tarafa doğru yıkıldığı için büyük ihtimalle depremle alakalı. Bu mimarinin depremden dolayı yıkıldığını düşünerek Japonya'da Türkiye'deki depremler üzerinde çalışan uzmanlarla konuştuk. Buranın deprem sonucunda yıkıldığını söylediler. Kaman Kalehöyük'te de kazıları sürdürüyoruz. Orada da milattan önce 15. yüzyılda bir deprem izi tespit edildi. Buradaki mimari de hemen hemen aynı döneme ait olduğu için depremde bu binaların yıkıldığını düşünüyoruz. Depremin şiddetiyle ilgili uzman olmadığımız için bir şey söylemek zor ama büyük taş temeller ve toprak kaymış. Hepsi yıkılmış olduğuna göre baya büyük bir deprem olması gerekiyor."

Matsumara, devam eden kazılarda Hitit dönemine ait Pitos adı verilen büyük bir saklama kabına ait kapak bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Dört kültür katı tespit edilmişti

"Aşağı şehir" ve "yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan Büklükale mevkisinde, önceki yıllarda yapılan kazılarda, birinci katmanda Osmanlı dönemi, ikinci katmanda Demir Çağı, üçüncü katmanda Geç Tunç Çağı, dördüncü katmanda ise Eski Tunç Çağı olmak üzere dört kültür katı tespit edilmişti.

Özellikle üçüncü katmandaki kazılarda çıkarılan cam şişe, Hitit İmparatorluğu dönemine tarihlenen çivi yazılı tablet ve panter başı, önemli buluntular arasında gösterilmişti. Yine Asur Ticaret Kolonileri Çağı'nın sonundan Hitit döneminin başlangıcına kadar iskan edilen ve saray olduğu değerlendirilen büyük bir mimari yapı ortaya çıkarılmıştı.

Bölgenin, milattan önce 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir merkezi olduğu belirlenmiş, "Aşağı şehir" alanında ise Selçuklu dönemine ait bir mimari ve onun altında da Roma dönemine ait bazı malzemeler ve sikke çıkarılmış, buranın Roma döneminde de iskan olduğu anlaşılmıştı.