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Aynı saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Mürseller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Helikopterle de müdahale edilen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa-Orhaneli kara yolu Gümüştepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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