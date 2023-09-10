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Ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Kısa sürede büyüyen yangın tüm iş yerini sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BURSA (AA) - Arapzade Mahallesi'ndeki Alemdar Tesisleri yakınlarında mobilya imalathanesi nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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