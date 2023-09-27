Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Çiftehavuzlar Mahallesi Etibank Sokağı'ndaki bir iş yerinde sağlıksız koşullarda peynir imal edildiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan zabıta ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir kişiye ait iş yerinin ruhsatının olmadığını tespit etti.

Hijyenik olmayan ortamda üretildiği belirlenen süt ürünlerine el koyan ekipler, iş yerini mühürledi.

Ekipler, işletme sahibi hakkında da ilgili kanuna muhalefetten ceza tutanağı düzenledi.

AA