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Merkez Şefi Azizcan Sezer, AA muhabirine, boz ayıların kış uykusu döneminde vücutlarında depo ettikleri yağların bir kısmıyla enerji ve su ihtiyaçlarını karşıladığını söyledi.

Veteriner hekimlerce sağlık kontrolleri de yapılan ayılar 7 gün 24 saat gözetim altında tutuluyor.

Özel yaşam alanlarında kış uykusu dönemini geride bırakan ayılar, görevliler tarafından protein bakımından yüksek özel yemlerin yanı sıra elma, ayva, armut gibi meyveler, havuç, salatalık, ekmek, tavuk ve balık etiyle besleniyor.

BURSA AA- Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kış uykusundan uyanan ayılara beslenme ve özel bakım programları uygulanıyor.

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