Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bursa'dan ocak-nisan döneminde, yaklaşık 180 ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye ihracat gerçekleştirildi.

Kentten yapılan dış satım, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,5 artış göstererek 5 milyar 175 milyon 190 bin dolardan 5 milyar 199 milyon 557 bin dolara ulaştı.

Kentin otomotiv ihracatı 2,2 milyar dolarlık ihracata imza attı

OYAK Renault, TOFAŞ, Bosch ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa'da otomotiv endüstrisinin dört aylık ihracatı, 2 milyar 247 milyon 398 bin dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 937 milyon 215 bin dolarlık dış satımın gerçekleştirildiği kentin otomotiv ihracatı, yüzde 16 arttı.

Kentin ihracatında 2. sırada yer alan hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ocak-nisan döneminde gerçekleştirdiği dış satım ise yüzde 12'lik düşüşle 644 milyon 905 bin dolardan 562 milyon 428 bin dolara geriledi.

Listenin 3. sırasındaki makine ve aksamları sektörünün dört aylık ihracatında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5'lik artış yaşandı. Geçen yılın ocak-nisan döneminde 414 milyon 29 bin dolar olan makine ve aksamları sektörü dış satımı, bu yılın aynı döneminde 453 milyon 339 bin dolara yükseldi.

Bursa'nın dört aylık ihracatına, tekstil ve ham maddeleri sektörü 435 milyon 460 bin, çelik sektörü 275 milyon 205 bin, mobilya, kağıt ve orman ürünleri 267 milyon 30 bin, kimyevi maddeler ve mamulleri 226 milyon 363 bin, demir ve demir dışı metaller sektörü 215 milyon 303 bin, iklimlendirme sanayi sektörü ise 166 milyon 349 bin dolar katkıda bulundu.

Bursa'dan Fransa'ya ihracatta yüzde 88 artış

Bursa'dan en fazla ihracat, Türkiye'nin en önemli pazarlarından Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeye Bursa'dan dört ayda gerçekleştirilen ihracat, yüzde 0,7'lik artışla 821 milyon 486 bin dolardan 827 milyon 46 bin dolara çıktı.

2. sıradaki Fransa'ya yapılan dış satım ise yüzde 88,9'luk artışla 320 milyon 190 bin dolardan 604 milyon 919 bin dolara çıktı.

Geçen yılın dört ayında 399 milyon 20 bin dolarlık ihracatın yapıldığı İspanya'ya da bu yılın aynı döneminde gerçekleştirilen dış satım yüzde 4,6'lık artışla 417 milyon 220 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Kentin en çok ihracat yaptığı ülke sıralamasında İtalya 378 milyon 602 bin dolarla 4. ve ABD ise 261 milyon 584 bin dolarla 5. oldu.

AA