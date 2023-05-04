İSTANBUL- Yazar ve siyasetçi kimliğiyle tanınan emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, Türkiye’nin ölüm fermanını ilan eden Sevr’in Kurtuluş Savaşı ile meydanda; Lozan ile masada yırtılıp atılmasını, “Büyük Hesaplaşma” kitabı ile kaleme alıyor.

Sevr’i anlatmadan Lozan’ın öneminin anlaşılamayacağına ve Montrö’süz de eksik kalacağını vurgulayan Osman Pamukoğlu, yeni kitabında tüm bunları okura madde madde aktarıyor. Pamukoğlu, Türkiye’nin Sevr’de nasıl üç karış toprağa mahkûm edildiğini okuyucuya aktarırken; Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı’nda meydanlarda verdiği mücadeleyi ve İsmet Paşa’nın Lozan’daki diplomatik başarısını da ayrıca kutluyor. Ulusal Direniş’in ayak seslerini ele alan; “Büyük Hesaplaşma” kitabı, dünyayı şaşırtan bu zaferi kronolojik bir sırayla okuyucuya sunuyor.

Büyük bir mücadeleyi ve zaferi anlatan; “Büyük Hesaplaşma”, İnkılâp Kitabevi imzası ile tarihi bir kazanım vaat ediyor.

HABER: ERCAN AYDIN