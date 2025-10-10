ANKARA (AA) - Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, 'Türk sinema tarihine ışık tutan önemli bir bulguya ulaştık. Arşiv çalışmaları kapsamında, uzun yıllardır kayıp olduğu düşünülen 'Zafer Yollarında' filmine ait görüntüler tespit edildi.' ifadelerini kullandı.

Yapılan incelemelerde, bu tarihi yapımın yönetmeninin sanıldığı gibi Fuat Uzkınay değil, Türk sinema ve tiyatrosunun önemli yönetmenlerinden Muhsin Ertuğrul olduğunun ortaya çıktığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

'Cumhuriyet'in ilk yıllarında çekilen ve Türk sinema tarihinin ilk yeniden canlandırma filmi olarak bilinen 'Zafer Yollarında', Kurtuluş Savaşı'nın destanını beyazperdeye taşımış, filmde ayrıca Kurtuluş Savaşı kahramanı Fahrettin Altay Paşa da kendisini canlandırmıştır. Gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla kültürel mirasımızı korumaya devam ediyoruz. Bu kıymetli tespiti gerçekleştiren Sinema Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.'

Cumhuriyet'in ilk filmlerinden

Cumhuriyet'in ilk yıllarında, Kemal Film tarafından çekilen 'Zafer Yollarında', Fahrettin Altay komutasındaki süvari kolordusunun Büyük Taarruz'un başlangıcından Yunan kuvvetlerinin denize dökülmesine kadar süren harekatını konu alan yapım olarak biliniyor.

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış geçiş metinleri ve orijinal jeneriği korunan filmde, yönetmenlik koltuğunda Türk sinema ve tiyatrosunun duayen ismi Muhsin Ertuğrul'un yer aldığı tespiti, erken dönem Türk sineması için büyük önem taşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk sinemasının belleğini oluşturan bu tür nadide eserleri korumak, restore etmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü dijitalleştirme ve belgeleme çalışmalarını sürdürüyor.

Muhabir: Fatma Nur Candan