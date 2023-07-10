Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.
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Mayısta istihdamın 63 bin kişi artarak toplam 31 milyon 716 bine yükseldiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:
"İşsiz sayımız 193 bin kişi azalarak işsizlik oranı yüzde 9,5 olarak gerçekleşti. İstihdam sayımızı her geçen gün daha da artırarak işsizlikle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."
AA