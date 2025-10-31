İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada, İran'da holdinge ait tütün fabrikası olduğu belirlendi.

Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı tarafından İran Adalet Bakanlığına yazı yazılıp, holding yetkilileri hakkında İran'da bir soruşturma olup olmadığı sorularak, varsa bununla ilgili evrakların istinabe yoluyla gönderilmesi talep edildi.

Muhabir: Zeynep Yeşildal