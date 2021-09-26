Gizem YILDIZ

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Ben doğma büyüme İstanbulluyum, İsviçre'nin St.Gallen şehrinde de eğitim için bir süre bulundum. Sosyal bir insanım, enternasyonel bir çevrem var, girişimci bir aileden geliyorum. Eğitimimi Üniversite iletişim fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklam okuyarak tamamladım. Girişimci bir ruha sahibim. Üretken bir insan olduğumu düşünüyorum bunun yanında farklılıkları yakalayabiliyorum da diyebilirim. Üretmeyi ve onunla beraberinde gelen yenilikleri seviyorum. Genlerimden gelen girişimcilik ruhuna tasarımcılığımı da ekleyerek kendi kurduğum giyim ve aksesuar markam var. Herzaman yenilikleri takip ederim ve kendimi çağa uydurmaya çalışırım bu gerçekten herkesin yapması gereken bir şey. Yeni dünya hızı ve adaptasyonu ve atikliği seviyor ve bizde bu özelliklere sahipsek daha çok başarıya yakın oluyoruz. Onun için kendimi hep geliştirmeye çalışırım bişeler katmaya çalışırım kitap, makaleler okur ve belgeselleri dinlerim. Bunun yanında eğlenmeyi de çok seviyorum. En önemlisi denge kurmayı öğrendim diyebilirim size denge çok önemli.

Fikriniz deneyimlerinizi mi alakalı?

Fikirlerim deneyimlerim ve analizlerimle alakalı. Ben herkesin kendinde birkaç yetenek olduğunu düşünüyorum. Bu yeteneklerimizi keşfetmekte en çok önemli. Sadece deneyimlerimle fikir oluşturmak bence yeterli olmaz. Kendimizi her anlamda geliştirmeliyiz. Okumalı deneyimlemeli keşfetmeli ve görmeliyiz. Yani yeniliklere açık olmalıyız. Daha önceki deneyimimiz bize bu yıl fayda vermeyebilir. Çok değişken bir çağda yaşıyoruz. Herşey hızla değişiyor özellikle bu içinde bulunduğumuz süreç tamamen yeni bir yaşam döngüsü. Dijitallik ön planda eski bildiklerimizin bir kısımını unutup yeniliklere adapte olmalıyız. Onun içinde gözümüz açık uyanık ve kendimizi hep eğitmeliyiz. Bireyselliğinde daha çok arttığı bu dönemde kendi kendimize yetebilmeyide öğrenmek gerekiyor. Değişen dünyaya adapte olmalıyız o bize adapte olmaz. Bu dediklerimide göz önüne alırsak hem fikir hemde geliştirmekle alakalı. Bizlerde kendi keşiflerimiz olabiliriz. Kendi sanat eserimiz olabiliriz.

Yaptığınız işte uzmanlığınız ve tutkunuz sizi nerelere götüreceğini düşünüyorsunuz ?

Ben genel olarak pozitif enerjili bir insanım ve yaptığım çoğu şeyi severek yapıyorum. Yaptığım işi severek yapıyorum çünkü içerisinde herşeyden var. Yenilik, kreatiflik, reklam, tasarım… Nereye götüreceği konusunda bir öngörüm şuanda yok çünkü bu geçtiğimiz süreç önümüzü görmemizi bence biraz engelliyor. Kimse şuanda gittiği rotayı kestirebilmiş değil. Büyük şirketler bile kendi gelecek planlarını yapamıyor. Bende size net birşey söyliyemiyorum. Şunu söyliyebilirim yaptığım her işi iyi, titizlikle, dikkatle ve detaylı yaptığım için çok seviliyor ilgi görüyor. Bu benim için çok güzel bir his bunu size söyliyebilirim. Bu konuda önümü görebiliyorum çünkü elimde geri dönüşler var ama nerelere götürürü bir şey diyemem hayat süprizlerle dolu.

Seçtiğiniz iş kolu sizi heyecanlandırıyor mu ?

Seçtiğim iş kolu beni heycanlandırıyor. Yeni şeyler üretmeyi, bunu insanlara sunmayı çok seviyorum. Yaptığım şey beğenilince de daha çok seviniyorum. Bu durumda beni çok heycanlandırıyor ve mutlu ediyor.

Fikriniz değişen ve zarar ettirmeyen bir piyasada mı?

İş fikrim değişen bir piyasada, zarar konusuna gelicek olursak zarar etmiyorum hayır. Planımı ona göre yapmaya çalışıyorum risklerimi ve zararımı düşük tutmaya çalışıyorum hele ki böyle bir dönemde.

Problemlere yaklaşımınız ve çözümleriniz nelerdir ?

Problemler hemen çözülmesi gerekir. Bir problem varsa ortada ve bu ötelerinir veya üstü örtülürse karşınıza hep çıkar ve sizi çok rahatsız eder. Ben problemlerin hep köküne inerim ve onu çözmeden bırakmam. Herkese de tavsiyem yarım bırakmayın çözmeniz gereken bir durumu hemen çözmeye çalışın atılımınızı yapın. Çözümlerim ise her probleme göre değişir hepsi bir birinden farklı olabilir ona göre bir plan çiziyorum. Bunuda okuduklarım gördüklerim sayesinde daha iyi yapabildiğimi düşünüyorum.

Sektörden beklentileriniz nelerdir?

Sektörden beklentim ilk önce güzel bir geri dönüş. Yaptığım işe geri ilgi güzel olursa ben çok mutlu oluyorum. Bir emek sarf ediyorsunuz o emeğinizin görülüyor olması güzel ve tatmin edici. O işe kendinizden bir parça katıyorsunuz saatlerinizi günlerinizi aylarınızı veriyorsunuz ve geri gelen tepki güzel olursa bu çok güzel. Beklentilerimde daha çok bu yönde.

Hedeflerinizin mi ön planda olmasını tercih edersiniz memnuniyet kitlesi yüksek müşterilerinizin mi?

İkisinin de dengede olmasını tercih ederim hem hedef hemde müşteri memnuniyeti. İkiside çok önemli. Bu ikisini tutturmak kolay değil ama mühim olanda bunu başarmak. Kolaya kaçmamak üstünde düşünmek üretmek çabalamak ve geliştirmek. Daha öncede dediğimi gene diyorum denge herşeyin yapısını toparlıyor.

Gelecek planlarınızı anlatır mısınız?

Gelecek planlarımı halka açık yerlerde anlatmayı çok tercih etmiyorum. Şunu söyliyebilirim gelecek planlarım içerisinde yaptığım işte başarı elde etmek bunuda yukarı anlattığım gibi dengeli bir şekilde başarı elde etmek ve bunu sürdürmek sürdürülebilir olmak istiyorum. Buda zor bir şey. Gelecek planlarımda yurtdışına açılmakta var onuda ekliyeyim.

Farklı farklı ülkelere yayılma ve markanızı tanıtmak konusunda atılımlarınız nelerdir?

Farklı ülkelere yayılma ve markam konusu için çalışmalarım ve kontakta olduğum yerler var. E-ticaret yoluyla yurtdışına satışım zaten mevcut ve bu sebeple açıldım diyebilirim. Sıcak satış içinde çalışmalarımı sürdürüyorum. Tasarladığım ürünlerin yurtdışında satılması beni çok mutlu eder ve bir Türk markası daha tanınmış olur. Çok başarılı marka sahiplerimiz var kendilerini tebrik ediyorum. Tüm dünyaya bizi çok güzel tanıtıyorlar ve gerçek bir başarı örnekleri olduğunu düşünüyorum.

Projelerinizin hitap ettiği yaş grubu?

Ben genelde genç ve orta yaşlara hitap ediyorum. Bu kitlenin verimli olduğunu düşünüyorum. Yeniliklere açıklar ve keşfetmek istiyorlar değişimi seviyorlar. Severlersede özgürce tercih ediyorlar.

Yoğun çalışmak işinizde başarı getiriyormu siz bu konuya hangi yönden bakıyorsunuz?

Uzun ve yoğun çalışmaktan çok verimli çalışmanın faydalı olduğunu düşünüyorum. Zaman bölümünü çok iyi yapmamız gerek. Ben bu konuda bazı kurslar aldım ve makaleler okudum. Bana çok faydası oldu. Zamanınızı doğru değerlendirmemiz bölmemiz gerek. Ona göre hem fazla yorulmadan hemde daha çok şeye yetişerek işlerimizi halledebiliriz. Planlı ve disiplinli bir şekilde.

Günümüz teknolojilerinin işinize katkısı nedir ?

Günümüz teknolojilerinin herkese katkısı var. Sosyal medya artık çok kuvvetli bir medya platformu haline geldi. Sosyal medyayı iyi kullanmanız gerek sizi başarıya giden yolda çok daha hızlı götürebilir. Artık günümüz insanları her haberi ellerindeki telefondan alıyor. Orada ne görürlerse onu takip ediyor konuşuyor oluyorlar. Onun için sosyal medya çok yarıyor. Onun dışında teknik açıdan tasarım yapmak daha kolay oldu ve bunu yansıtmakta daha kolaylaştı. Bu konudada teknoloji yardımcı oluyor. Eğer teknolojiyi iyi kullanırsak birçok açıdan çok yardımcı olabilir ama iyi ve doğru kullanmalıyız. Birçok genç çok saçmalamaya başladı ipin ucunu kaçıran çok var. Bunuda bir şekilde bir dengeye oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum.

Başarılı girişimciler daima piyasanın dengesine karşı çıkarlar. Belli bir işlemi veya hizmetin en verimli, akıcı veya etkili şekilde uygulanmadığını savunurlar sizce bu görüş sizin felsefesine ?

Ortada güzel giden bir piyasa varsa ve bu piyasaya küçük bir yenilik ekleyerek nemalanmanın kime zararı var ! Girişimcilerin çağı ve ortamı iyi analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çok yenilikçi bir şey sunulacaksa ona göre de araştırılması ve yatırım yapılması gerekli. Sadece yeni bir şey keşfettim demekle ilerlemiyor ki bunun yanında finansman desteklerde çok önemli. Bu dediğinize hem katılıyor hem de katılmıyorum.

Piyasa içindeki argümanlarınız nelerdir ?

Piyasa içinde argümanım herzaman olur ama burda önemli olan piyasa analizi. Koskaca piyasayı değiştirmek çok büyük bir güç gerektiriyor bence. Sizin bizim piyasada nerede olduğumuzu görmek ve piyasa nereye akıyor onu anlamak gerekli. Argumanları da buna göre kendi işiniz için yapıp ona göre de gerekli olan değişimi sağlıyabiliyor olmanız gerek. Örnek vermek gerekirse kimse bugün ki şartların farkında değil di ve ona göre dijitalleşmediler. Şuanda birçok firma dijitalleşmeyi çok daha hızlandırdı. Yani piyasaya ayak uydurdular aslında. Bunu demek istiyorum piyasaya argümanlar bitmez ama kendinize yaptığınız doğru argüman sizi piyasa ayak uydurtur diye düşünüyorum.

İlgi Alanları ve Hobiler CV için Neden Önemlidir?

İlgi alanları ve hobiler kişilik yansıtan faktörler oldukları için önemli ama bunun farkında olan bir birey ona görede yazabilir. Bence CV de bakılması gereken şeylerin ilk başta neler yapmış ve ne derece başarı elde etmiş. Gerçekten işini düzgün yeterli bir şekilde yapıyor mu. Bunlar daha önemli bunun dışında gereksiz birçok detay yazılıyor CV lere. İsim Soyisim aldıktan sonra kişinin dediğinden çok insan kaynaklarının doğru araştırma yapması daha önemli.

Tüketicinin sizi tercih etmesindeki en büyük etken nedir ?

Tüketici güzel tasarımları seviyor. Bende bunu onlara veriyorum. Hem güzel hem değişik. Güzel bir marka algısı ve kaliteli ürün. Her iş bir süreç. Onun için zamanla iyi olduğunu görülürse daha da çok tercih edilirsiniz bence. Ben de bunu iyi başardığımı düşünüyorum ki tercih ediliyorum.

Sektördeki en büyük hayaliniz nedir ?

İş hayatında ki en büyük hayalim ivmemi hep yukarda tutmak olabilir. Başarılı olmayı seviyorum ama hiçbir zamanda ben tamam oldum diyemem çünkü öyle bir şey yok bence. Dolayısıyla çalışmakta güzel üretmekte güzel ozaman bu hedefte ilermek gerekli. Yenilik katabiliyorsam ve gelen tepkiden bende tatminsem ne mutlu. İş hayatı inişli çıkışlı bir serüven. Bu ivmeyi hep yukarda tutmaya çalışıyorum. Sektörler değişken onun için bizde değişebilmeliyiz.