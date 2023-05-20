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Gemi, römorkör tarafından yedeklenip Karanlık Liman demir bölgesine götürülerek demirletildi.

Ayrıca, boğazdan geçecek diğer gemilerin kaptanları arıza hakkında bilgilendirildi.

Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" botu sevk edildi.

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

Edirne'deki Osmanlı dönemi mezarlıkları ve hazireleri aslına uygun onarılıyor

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