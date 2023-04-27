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Çanakkale Yat Limanı'ndaki teknelerin de bulunduğu alanda AA ekibince pilotun gözünden uçuş izlenimi veren FPV dronla çekilen görüntülere, 19 metrelik atın çeşitli açılardan çekilmiş anları yansıdı.

Kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı konukların yoğun ilgisini çeken at, sosyal medyada da Çanakkale'den en çok paylaşılan fotoğraflar arasında yer alıyor.

Kordon Boyu'nda bulunan Morabbin Parkı'nın yanındaki alanda Alman ekibin de katıldığı çalışmalarda 4 kaidenin üzerine oturtulan "Troya Atı", yaklaşık 15 gün süren montajın ardından sergilenmeye başlandı.

19 metre boyunda ve 12 ton ağırlığındaki simge at, 3 konteynere yüklendikten sonra Japonya üzerinden aktarmalı olarak gemiyle önce İtalya'ya, ardından Türkiye'ye taşındı.

ÇANAKALE AA- Filmde Atinalı askerlerin içine gizlenerek Truva'yı ele geçirmesinin canlandırıldığı tahta at, yapılan protokollerin ardından 2004'te demonte hale getirilip 350 parçaya ayrıldı.

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