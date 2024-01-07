\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Hali\u00e7 Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tan\u0131t\u0131m Toplant\u0131s\u0131'nda konu\u015fuyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "(\u0130srail'in Gazze'deki katliam\u0131) Daha fazla kan d\u00f6kerek can alarak \u00e7ocuk \u00f6ld\u00fcrerek abat olacaklar\u0131n\u0131 zannedenler er ya da ge\u00e7 ilahi adaletle y\u00fczle\u015feceklerdir. \u0130\u00e7imizdeki \u0130srail muhipleri rahats\u0131z olsa da birileri istiyor diye biz karde\u015flerimize, mazlum ve ma\u011fdurlara s\u0131rt\u0131m\u0131z\u0131 asla d\u00f6nmeyece\u011fiz." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Bug\u00fcn burada 31 Mart 2024 se\u00e7imlerinde partimizi temsil edecek 11 b\u00fcy\u00fck\u015fehir ve 25 il belediye ba\u015fkan aday\u0131m\u0131z\u0131 a\u00e7\u0131klamak \u00fczere bir araday\u0131z. Adaylar\u0131 kapsaml\u0131 isti\u015fareler, ara\u015ft\u0131rmalar, de\u011ferlendirmeler sonunda belirledik." dedi.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Esasen bizim belediyecilikteki m\u00fcktesebat\u0131m\u0131z yeni de\u011fildir. Art\u0131k 30 y\u0131l\u0131 bulan \u015fanl\u0131 bir ge\u00e7mi\u015ften s\u00fcz\u00fcl\u00fcp gelen birikim ve donan\u0131ma sahibiz." \u015feklinde konu\u015ftu.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Amac\u0131m\u0131z, 31 Mart 2024 se\u00e7imleri i\u00e7in de milletimizin huzuruna ger\u00e7ek belediyecilik s\u00f6z\u00fcm\u00fcz\u00fc yerine getirecek adaylarla \u00e7\u0131kmakt\u0131r."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Hi\u00e7bir insan\u0131m\u0131z\u0131n beceriksizlere t\u0131p\u0131\u015f t\u0131p\u0131\u015f oy verme mecburiyeti yoktur."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Her biri 28 \u015eubat s\u00fcrecindeki provokasyonlar\u0131n k\u00f6t\u00fc birer kopyas\u0131 niteli\u011findeki oyunlarla se\u00e7im \u00f6ncesi zihinler buland\u0131r\u0131lmaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131l\u0131yor."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Bu millet, \u0130stiklal Mar\u015f\u0131'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek i\u015flemi\u015f aziz bir millettir. Bug\u00fcn de \u0130slam'\u0131n n\u00fcvesini te\u015fkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet \u00e7ukurunda bo\u011fuluyorlar." dedi.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "\u00d6zg\u00fcr efendinin genel ba\u015fkanl\u0131k maceras\u0131 daha ba\u015flamadan vesayet g\u00f6lgesi alt\u0131nda bitmeye y\u00fcz tuttu."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "Bizi \u00fczen, \u00fclkemizin ikinci b\u00fcy\u00fck siyasi partisi h\u00fcviyetine sahip CHP'nin T\u00fcrkiye d\u00fc\u015fmanlar\u0131na kuyruk olmas\u0131d\u0131r."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan: "CHP uzunca bir s\u00fcredir siyaseten iflas etmi\u015f durumdad\u0131r. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon nam\u0131na ortaya bir fikir koyabiliyorlar."\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "El ele, omuz omuza vererek \u0130stanbul'u son 5 y\u0131ll\u0131k fetret devrinden mutlaka \u00e7\u0131kartaca\u011f\u0131z. Yar\u0131 zamanl\u0131 belediye ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 yap\u0131lmaz. \u0130stanbul asla ihmale gelmeyen, s\u00fcrekli ilgilenilmesi, sorunlar\u0131na \u00e7\u00f6z\u00fcm \u00fcretilmesi gereken bir \u015fehirdir." diye konu\u015ftu.\r\n\r\nCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan, "Riyad'dan size ekmek \u00e7\u0131kmaz. Ti\u015f\u00f6rtleri farkl\u0131 bir \u015fekilde boyamak size bir \u015fey kazand\u0131rmaz." dedi.\r\n\r\n\r\n\r\nAK Parti'de adaylar belli oluyor \r\n\r\nArtvin Ba\u015fkan Aday\u0131 Mehmet Kocatepe \r\n\r\nAyd\u0131n Ba\u015fkan Aday\u0131 Mustafa Sava\u015f\r\n\r\nBal\u0131kesir Ba\u015fkan Aday\u0131 Y\u00fccel Y\u0131lmaz\r\n\r\nBing\u00f6l Ba\u015fkan Aday\u0131 Erdal Ar\u0131kan\r\n\r\nBitlis Ba\u015fkan Aday\u0131 Nesrullah Tan\u011flay\r\n\r\nBursa Ba\u015fkan Aday\u0131 Alinur Akta\u015f\r\n\r\n\u00c7anakkale Ba\u015fkan Aday\u0131 Julide \u0130skendero\u011flu\r\n\r\n\u00c7ank\u0131r\u0131 Ba\u015fkan Aday\u0131 H\u00fcseyin Filiz\r\n\r\nDenizli Ba\u015fkan Aday\u0131 Osman Zolan\r\n\r\nD\u00fczce Ba\u015fkan Aday\u0131 Faruk \u00d6zl\u00fc\r\n\r\nEdirne Ba\u015fkan Aday\u0131 Belgin \u0130ba\r\n\r\nElaz\u0131\u011f Ba\u015fkan Aday\u0131 \u015eahin \u015eerifo\u011fullar\u0131\r\n\r\nErzurum Ba\u015fkan Aday\u0131 Mehmet Sekmen\r\n