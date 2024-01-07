Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'in Gazze'deki katliamı) Daha fazla kan dökerek can alarak çocuk öldürerek abat olacaklarını zannedenler er ya da geç ilahi adaletle yüzleşeceklerdir. İçimizdeki İsrail muhipleri rahatsız olsa da birileri istiyor diye biz kardeşlerimize, mazlum ve mağdurlara sırtımızı asla dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün burada 31 Mart 2024 seçimlerinde partimizi temsil edecek 11 büyükşehir ve 25 il belediye başkan adayımızı açıklamak üzere bir aradayız. Adayları kapsamlı istişareler, araştırmalar, değerlendirmeler sonunda belirledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Esasen bizim belediyecilikteki müktesebatımız yeni değildir. Artık 30 yılı bulan şanlı bir geçmişten süzülüp gelen birikim ve donanıma sahibiz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız, 31 Mart 2024 seçimleri için de milletimizin huzuruna gerçek belediyecilik sözümüzü yerine getirecek adaylarla çıkmaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir insanımızın beceriksizlere tıpış tıpış oy verme mecburiyeti yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her biri 28 Şubat sürecindeki provokasyonların kötü birer kopyası niteliğindeki oyunlarla seçim öncesi zihinler bulandırılmaya çalışılıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet, İstiklal Marşı'na dahi Kelime-i Tevhidi ilmek ilmek işlemiş aziz bir millettir. Bugün de İslam'ın nüvesini teşkil eden Kelime-i Tevhid'i bilemeyecek kadar cehalet, nefret ve gaflet çukurunda boğuluyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Özgür efendinin genel başkanlık macerası daha başlamadan vesayet gölgesi altında bitmeye yüz tuttu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bizi üzen, ülkemizin ikinci büyük siyasi partisi hüviyetine sahip CHP'nin Türkiye düşmanlarına kuyruk olmasıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP uzunca bir süredir siyaseten iflas etmiş durumdadır. Ne millete umut verebiliyorlar ne de proje ve vizyon namına ortaya bir fikir koyabiliyorlar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El ele, omuz omuza vererek İstanbul'u son 5 yıllık fetret devrinden mutlaka çıkartacağız. Yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. İstanbul asla ihmale gelmeyen, sürekli ilgilenilmesi, sorunlarına çözüm üretilmesi gereken bir şehirdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Riyad'dan size ekmek çıkmaz. Tişörtleri farklı bir şekilde boyamak size bir şey kazandırmaz." dedi.

AK Parti'de adaylar belli oluyor

Artvin Başkan Adayı Mehmet Kocatepe

Aydın Başkan Adayı Mustafa Savaş

Balıkesir Başkan Adayı Yücel Yılmaz

Bingöl Başkan Adayı Erdal Arıkan

Bitlis Başkan Adayı Nesrullah Tanğlay

Bursa Başkan Adayı Alinur Aktaş

Çanakkale Başkan Adayı Julide İskenderoğlu

Çankırı Başkan Adayı Hüseyin Filiz

Denizli Başkan Adayı Osman Zolan

Düzce Başkan Adayı Faruk Özlü

Edirne Başkan Adayı Belgin İba

Elazığ Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları

Erzurum Başkan Adayı Mehmet Sekmen