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UUİ'ye ulaşan Ax-3 ekibini, misyonlarına 27 Eylül 2023'te başlayan Expedition 70 astronotları ve kozmonotları karşılayacak.

Yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından ilk Türk astronot Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Ax-3 mürettebatını taşıyan aracın, TSİ 12.45-13.45 saat aralığında UUİ'ye kenetlenmesi öngörülüyor.

Axiom Space, çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün UUİ'ye yaklaşma sürecini internet sitesinden canlı yayınladı.

Gezeravcı ile birlikte 3 astronotun daha bulunduğu Dragon kapsülünün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için hazırlıklar sürüyor.

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