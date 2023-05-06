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CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri Mitingi Devam Ediyor

CANLI: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri Mitingi Devam Ediyor

İSTANBUL- Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Maltepe'de düzenleyeceği “Büyük İstanbul Mitingi” bugün yapılıyor.

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