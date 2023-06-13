HATAY AA- Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ve beraberindeki belediye çalışanları ilçede kültür evine dönüştürülen Cemil Meriç'in doğduğu konutu ziyaret etti.

Cemil Meriç Kültür Evi'ndeki resim sergisini gezen Hacıoğlu buradaki anı defterini imzaladı.

Başkan Hacıoğlu, Cemil Meriç'in bilgi ve birikimiyle Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fikir adamlarından olduğunu belirtti.

Meriç'in hemşehrisi olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Cemil Meriç, esasen fikirleriyle, düşüncesiyle de öldükten sonra da insanlara ışık olmuştur. Büyük düşünür Cemil Meriç'in hatıratlarını yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Başkan Hacıoğlu, kızı Prof. Dr. Ümit Meriç'i de telefonla arayıp Cemil Meriç'i vefatının 36. yılında andıklarını kaydetti.