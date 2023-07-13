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Yerel haber kaynakları, hortum nedeniyle bölgede 10 binden fazla hanenin elektriksiz kaldığını ve çok sayıda binanın hasar gördüğünü duyurdu.

Yolcuların terminal binasında mahsur kaldığı açıklanırken, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmedi.

O'Hare ve Chicago Midway Uluslararası Havalimanı iletişim müdürü Kevin Bargnes, her iki havalimanında da hasar kaydedilmediğini belirtti.

ANKARA AA- Telegraph'ın haberine göre uçuş takip servisi FlightAware , havalimanından yaklaşık 173 uçak seferinin iptal edildiğini ve 500’den fazla uçuşun ertelendiğini açıkladı.

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