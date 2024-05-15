Adıgüzel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinin bu yılki fındık rekoltesine ilişkin yaptığı açıklamanın gerçekle örtüşmediğini söyledi.

ABD, İtalya ve Çin gibi ülkelerin rekoltelerinin olağandan fazla gösterildiğini savunan Adıgüzel, Türkiye'de fındık rekoltesinin 785 bin ton öngörüldüğünü, geçen yıldan gelen 135 bin tonla birlikte 920 bin ton fındık rekoltesi gösterildiğini aktardı.

Geçen yıldan gelen stokun 90 bin tonu geçme şansı bulunmadığını kaydeden Adıgüzel, "135 bin ton gerçekçi değil. Geçen yıl 800 bin ton rekolte gösterilmişti ama 690 bin ton gerçekleşmişti. Hem içeride rekolte miktarı hem de dünya rekoltesi şişirilerek gösterilmiş. Bu şekliyle 1 milyon 500 bin ton bir dünya fındık rekoltesi gösterilmiş. Bu gerçekçi değildir. Bunun 1 milyon 200 bin tonu geçme şansı maalesef yoktur." diye konuştu

Adıgüzel, "Fındık rekoltesine ilişkin rakamların şişirilmesinin amacı; arz fazlası yaratarak fındık fiyatının düşük şekillenmesini sağlamaktır." dedi.

Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık fiyatını erken açıklayarak, depolarını hazırlaması gerektiğini dile getiren Adıgüzel, "2014'ten bu yana fındıkta destekleme miktarı 1 kuruş artmamıştır. 2014'e gelene kadar her yıl artan destekleme fiyatı dönüm başına 170 lira olarak 10 yıldır devam etmektedir. Bu tarım kanununa ve Anayasa'ya aykırıdır. 170 lira 10 yılda kuşa döndü, bir tabak yemek parası bile değil." ifadelerini kullandı.

CHP'li Adıgüzel, yaş çay alım fiyatını da yetersiz bulduğunu, üreticilerin yaşadığı durumun hükümetin yanlış tarım politikalarından kaynaklandığını söyledi.