Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "88 milyon 368 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesi kullanıldı.

S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin not dağılımının iyileştiğini bildirdi S&P Global Ratings, Türk şirketlerinin not dağılımının iyileştiğini bildirdi

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği 68 milyon 299 bin lira, sertifikalı tohum üretim desteği 9 milyon 5 bin 132 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 3 milyon 743 bin 963 lira, mazot ve gübre desteği 3 milyon 237 bin 825 lira, hayvan gen kaynakları desteği 3 milyon 145 bin 80 lira ve manda ve malak desteği 937 bin lira oldu.

Kaynak: AA