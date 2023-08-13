İSTANBUL- BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu, firmanın bu vesileyle düzenlediği basın konferansında, BYD'nin otomobil üretimine başlamasından bu yana firmasının kendini, Çin otomobil üreticilerinin bütün bunları yapabilecek durumda olduğunu kanıtlama zorunda hissetmiş bulunduğunu açıkladı.



Beş milyonuncu otomobil bir Denza N7; bu da, Çin otomobil endüstrisinin gelişme rotasında yeni bir kilometre taşı daha oluşturmakta.



Çİn Binek Otomobilleri Birliği Genel Sekreteri Cui Dongshu'ya göre, Çin'in yeni enerjili binek arabaları, 2022 yılında küresel yeni enerjili binek arabası pazar payının yüzde 63'lük oranına sahipti. Elektrikli araca yöneliş, akıllı üretim, ağ oluşturma ve ortak kullanım istikametindeki teknolojik ilerlemenin temelinde, Cui'ye bakılırsa, yeni enerjili Çin araçlarının, dünya otomobil endüstrisinin başını çeken gücü var.

HABER: METE YILMAZ