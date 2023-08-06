Haber: Mert Osman Erman

Yetkililer, toprak kaymaları ve sel riski yüksek olduğuna inanılan bölgelerden Cumartesi günü öğlen (04:00 GMT) saatine kadar 11.5 milyon insanın yarısından fazlasını tahliye etti.

Geçen hafta Çin anakarasına vuran Doksuri Fırtınası, 140 yıldır görülen en kötü yağmurları getirdi.

Çin'in hava ajansı, "jeolojik riskleri" insanlara bildirmek için kırmızı bir uyarı yayınladı.

Pekin'e komşu Hebei eyaleti, en kötü etkilenen bölgelerden biri olarak belirtiliyor.

Sel sularının konutları sardığı, altyapıyı tahrip ettiği ve bütün bölgeleri sular altında bıraktığı temizlik çalışmaları sürüyor. AFP tarafından çekilen Hebei eyaletinin havadan çekilen video görüntüleri, tüm alışveriş caddelerinin kahverengi su nehirlerine dönüştüğünü ve çevresindeki tarım arazisinin tamamen sular altında kaldığını gösteriyor.

Kurtarıcılar, temel ihtiyaç maddelerine erişemeyen ve evlerini terk etmekten korkan sakinlere anında erişimi olanak sağlamak için tekneleri kullanarak hazır çorbalar, ekmek ve içme suyu taşıdılar.

Sadece Temmuz ayında, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı, aşırı hava koşulları nedeniyle 142 kişinin öldüğünü veya kaybolduğunu kaydetti.

Küresel olarak, son haftalarda milyonlarca insan aşırı hava koşulları ve sıcak havalardan etkilendi.

Çin merkezli kamu yararına bir kuruluş olan Kamu ve Çevre İşleri Enstitüsü'nün direktörü Ma Jun, "Çin, geçen yıldan bu yana eşi benzeri görülmemiş aşırı sıcak hava dalgaları yaşadı.

"Bu sıcak hava dalgaları, küresel ısınma ile ilişkilendiriliyor ve bu, dünya genelindeki çoğu iklim bilimcisinin kabul ettiği şeydir."

Doksuri, Cuma günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletine karaya çıktı, toprak kaymalarına ve sel sularına neden oldu ve ardından başkente doğru ilerledi. Yüz binlerce Fujian sakini tahliye edildi.

Doksuri, tayfun Talim'in ardından bir hafta sonra geldi ve eyalet genelinde okulların ve iş yerlerinin kapanmasına neden oldu.