İstanbul

ABD'deki Cincinnati Masters Tenis Turnuvası, final maçıyla tamamlandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye mektup Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den TFF Başkanı Büyükekşi'ye mektup

Kadınlarda dünya 7 numarası Gauff, 17 numaralı seribaşı 26 yaşındaki Çek raket Karolina Muchova'yı 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek organizasyonda zafere ulaştı.

AA