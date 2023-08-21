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Kadınlarda dünya 7 numarası Gauff, 17 numaralı seribaşı 26 yaşındaki Çek raket Karolina Muchova'yı 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek organizasyonda zafere ulaştı.

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