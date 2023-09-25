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İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 22 Şubat'ta açık kömür madeninin bir kısmı çökmüş, toprak altında kalan 5 işçi ölmüştü.

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

Yılda 52,5 milyon ton kömür üretilen eyalet, Çin'in kok kömürü tedarikinin yaklaşık yüzde 5'ini karşılıyor.

Olayın ardından eyaletteki madenlerin faaliyetine bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Çalışma Güvenliği Komisyonu da yangının sebebinin belirlenmesi ve sorumluların cezalandırması için soruşturma talimatı verdi.

Acil Yönetim Bakanlığı, kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere bir çalışma ekibini eyalete gönderdi, ikincil kazalara yol açabilecek güvenlik risklerinin giderilmesini istedi.

Devlete ait Guicou Panciang Rafine Kömür Şirketi tarafından işletilen madendeki yangında 16 işçi hayatını kaybetti.

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Yerel yönetimden yapılan açıklamaya göre, Pancou şehrindeki Şanciaoşu Kömür Madeni'nde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

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