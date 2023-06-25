ANKARA - Bu gelişmenin, bu tür operasyonların lojistik dalında normalleşmesi için gerekli dönüşümün temelini oluşturduğu ve insansız sistemlerin genel havacılık endüstrisi bünyesinde gelişmesinin önünü çektiği belirtildi.



Söz konusu İHA, kuzeybatı Çin’in Shaanxi eyaletindeki Yulin City Mahe Town’dan havalanarak 40 dakikalık bir uçuştan sonra 100 kilometre kadar uzaktaki bir havaalanına indi. Böylece ülkenin en büyük lojistik İHA’sı, gece ve görüş alanının çok ötesinde bir uçuş gerçekleştirmiş oldu.



18,2 metre kanat genişliği ve 12,7 metrelik bir gövdesi olan dron, maksimum 5,25 tonluk bir havalanma ağırlığına ve bin 200 kilometrelik bir özerk uçuş kabiliyetine sahip. Çin, 2020 yılından beri iki partide 16 sivil insansız hava aracının yapılarak belli havaalanlarında test edilmesine onay verdi. Bunlar arasında Yulin City, iki hava rotası açarak, lojistik sektörü için kullanılmak üzere ilk havaalanı ruhsatı elde etti.

HABER: BÜLENT ÇAMCI