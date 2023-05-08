İSTANBUL- Çocukları, Cumhuriyet’i resmetmeye çağıran yarışma, www.pinar.com.tr ve www.pinarcocukresimyarismasi.com web siteleri üzerinden 30 Haziran 2023’e kadar başvuruları kabul edecek. Çocukların zihinsel gelişiminde önemli bir rolü olan resim sanatını öğrencilere sevdirmek ve geleceğin sanatçılarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin 7 bölgesinden 6 – 14 yaş arasında ilköğretim ve ortaokul çağındaki çocuklar istedikleri sayıda resim ile başvuru yapabilecek.

Her yıl farklı bir tema ile gerçekleştirilen Pınar Çocuk Resim Yarışması, Türkiye Cumhuriyet’nin kuruluşunun 100. Yılı sebebiyle ‘’Benim için Cumhuriyet’’ olarak belirlendi.

HABER: ERCAN AYDIN

HABER: EMİR YÜCEL