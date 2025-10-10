ŞANLIURFA (AA) - Resme çocuk yaşta merak salan 73 yaşındaki Büyükkırcalı, yeğeninden aldığı kitaplarla tekniklerini geliştirdi.

Köy Hizmetleri Şanlıurfa Araştırma Enstitüsünde çalıştığı dönemlerde de hobisinden kopmayan Büyükkırcalı, 13 yıl önce emekli olunca açtığı resim atölyesinde sanat çalışmalarını sürdürüyor.

Kendine özgü tarzıyla kentte bilinen Büyükkırcalı, eserlerinde daha çok Şanlıurfa'nın kültürünü ve günlük yaşamı yansıtıyor.

Naci Büyükkırcalı, AA muhabirine, 65 yıl önce başladığı resim merakının devam ettiğini söyledi.

Çizdiği resimlere öğretmenlerin inanmadığını, başkasının çizdiğini düşündüklerini anlatan Büyükkırcalı, ilk zamanlarda kara kalemle resimler çizdiğini, sonrasında yağlı boyayla tablo yapmaya başladığını belirtti.

Resmin kendisine huzur verdiğini ifade eden Büyükkırcalı, 'Resim yaparken dinleniyorum, stres atıyorum. Her şeyi unutuyorum, kendimi resme veriyorum. Para için resim yapmıyorum. Sıkıldığım zaman resim yapıyorum.' dedi.

'Kendi fırça darbelerimi vuruyorum'

Büyükkırcalı, yapay zekayla da resimlerin yapıldığını ancak bunu önermediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

'Ben sanatı icra ediyorum. Kendi fırça darbelerimi vuruyorum, tarzımı kullanıyorum. Eskiden kıymetliydi. Şimdi yapay zekayla resim yapıyorlar. Üzerine fırça atıyorlar, 'tablo yaptık' diyorlar. Fotoğrafı dijital baskıya vererek, tabloyu onun üzerine işliyorlar. Ben öyle yapmayı sevmiyorum. Resim elle yapıldığı zaman kendini gösteriyor.'

Büyükkırcalı, Şanlıurfa'da birçok sergi açtığını sözlerine ekledi.

Muhabir: Cebrail Caymaz