İSTANBUL - Pendik Belediyesi Aile Çocuk Eğitim Merkezi’nde eğitim gören çocuklara yönelik Bahar Şenliği düzenledi. Pendik Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte keyifli dakikalar yaşadı. Şişme platformlarda kayan çocuklar atölyelerde ok atıp boya yaptı. Etkinlik boyunca tüm konuklara Pendik Belediyesi tarafından mısır ve dondurma ikram edilirken tüm çocuklara rüzgar gülü verildi.

Kuklalarla şarkı söylediler

Dört saat süren etkinlikte binlerce AÇEM’li şarkılar söyledi, oyunlar oynadı. Çocuklar, kukla şov gösterisinde sahne alan kuklalarla şarkılar söyledi. Kukla şovun ardından sahne alan jonglör ise izleyenleri hayrete düşürdü. Yer çekimini meydan okuyan gösterisiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

HABER: METE YILMAZ