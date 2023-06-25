İSTANBUL- Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, bayramların önemi ve bunun çocuklara nasıl anlatılması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.

Bayramlardaki birliktelik sosyal ve duygusal miraslarının gelişimine katkı sağlar

Bayramların, aile ilişkilerini güçlendirme, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştirme açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Bu özel günler, aile fertlerinin, akrabaların ve komşuların bir araya gelmesini sağlayan, ilişkilerin sımsıcak hale gelmesine hizmet eden ve birlikte yaşama bilincini artıran önemli günlerdir. Bu vesileyle bayramlar, sevgi, hoşgörü, saygı ve paylaşım gibi değerlerin ön plana çıkmasını sağlar. Bu değerlerin tüm hayata yansıtılabilmesi için önemli katkılar sunar. Aile bireyleri, akrabalar ve yakınlar birlikte yemekler yiyebilir, sohbetler edebilir, oyunlar oynayabilir ve anılar oluşturabilir. Bu etkileşimler, bir araya gelen tüm bireylerin birbirleriyle olan bağlarını güçlendirip duygusal bağlantılarını da pekiştirir. Bu da hem çocukların hem de yetişkinlerin sosyal ve duygusal miraslarının gelişimine katkı sağlar.” dedi.

Bayramların güzelliğini çocukların deneyimlemesi sağlanmalı

Çocuklara bayramın farkındalığı ve etkileri anlatılırken, bu önemli günlerin sosyal boyutu ve kazanımları üzerinde durulmasının faydalı olduğunu belirten Beyaz, “Bayramın köklü bir gelenek, sosyal ve kültürel bir miras olduğu ve toplumun önemli bir parçası olduğu çocuklara uygun bir dille anlatılmalı. Bu günlerin sevgi, paylaşım ve dayanışma gibi değerleri pekiştiren özel günler olduğu yaşayabilecekleri örneklerle gösterilmeli. Bu bağlamda ebeveynler kendi bayram anılarından paylaşımlarda bulunup, etkileşimlerinden ve bunun güzelliklerinden bahsedebilirler. Çocuklara bayramın nasıl kutlandığından bahsederek, aile içinde birlikte neler yapılabileceği ve nasıl anlamlı anılar oluşturabilecekleri tecrübe ettirilebilir. Bayramın birlikte vakit geçirmek, hediyeler vermek ve sevdiklerimizi mutlu etmek için güzel bir fırsat olduğunu da anlatabiliriz.” önerilerinde bulundu.

Çocuklara büyükleriyle iletişim kurmanın önemli olduğu anlatılmalı

Günümüzdeki anne ve babaların çocukluk deneyimleri ile çocuklarının çocukluk deneyiminin birbirinden farklı olduğunu hatırlatan Beyaz, “Günümüz ebeveynleri çocukluklarında, deneyimleyerek bilgiye ulaşıyordu. Sokakta oyunlar oynayarak, vakit geçirerek akranlarıyla etkileşimler kurup sosyalleşiyor ve bazı değerlerin öğrenilmesine imkân buluyordu. Şimdilerde ise bunun yanı sıra, dijital ortamlarda etkileşimlerin olduğu, daha yapay ve değerlerin kültürel normlardan bağımsız şekilde gelişebildiği yeni bir bilgiye ulaşma modeli de oluştu. Bu vesileyle, çocuklara odalarında bilgisayar karşısında geçirdikleri zamanın yanı sıra büyükleriyle iletişim kurmanın da önemli olduğunu baskıcı tutumdan uzak bir şekilde ve makul gerekçelerle anlatmakta fayda var.” şeklinde konuştu.

Çocuklar, gerçek dünya ile bağlantıda kalmaları için sosyal etkileşimlerini artırmaya teşvik edilmeli

“Çocuklara, büyükleriyle iletişim kurulmasının önemi anlatılırken deneyimleyebilecekleri imkânlar sunmak olumlu bir etkiye vesile olacaktır.” diyen Beyaz, “Büyükleriyle iletişim kurmanın duygusal bağları güçlendirdiğini ve aile içindeki dayanışmayı artırdığını, yüz yüze iletişimin duygusal zenginlik taşıdığını ve karşılıklı anlayışın gelişmesine katkı sağladığını, büyüklerimizle iletişim kurmanın, deneyimlerini dinlemek ve öğütlerinden yararlanmak açısından değerli olduğunu ifade edebilir ve deneyimlemelerini sağlayabiliriz. Ayrıca bilgisayar karşısında geçirilen zamanın sınırlı olması gerektiği konusunda tutarlı ve kararlı bir tutum sergilemeli. Çocukları, gerçek dünya ile bağlantıda kalmaları için aile toplantılarına katılmak, sohbet etmek veya birlikte dışarıda etkinliklere katılmak gibi aktivitelerle sosyal etkileşimlerini artırmaya teşvik edebiliriz.” diye konuştu.

Uzaktaki büyükleri düzenli aramak bağımızı güçlendirir

Uzakta olan büyüklerimize onları unutmadığımızı göstermek için düzenli olarak telefon veya video görüşmeleri yaparak iletişimde kalmanın önemli olduğuna dikkat çeken Uzman Klinik Psikolog Uluğ Çağrı Beyaz, “Onlara zaman ayırmak ve ilgimizi göstermek, onları hatırladığımızı hissettirir. Özel günlerde onlara kartlar, mektuplar veya hediyeler göndermek, düşünceli olduğumuzu ve onları özlediğimizi ifade eder. Fotoğraflar ve videolar paylaşarak, yaşadığımız deneyimleri onlarla paylaşmamız, onları hayatımızın bir parçası olarak hissettirir.” dedi.

“Uzakta olsak bile düzenli olarak onları aramak ve güncellemeleri paylaşmak, ilişkimizi sıcak tutar ve bağımızı güçlendirir.” diyen Beyaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ziyaretler düzenlemek, mümkün olduğunda onları görmek ve birlikte zaman geçirmek, aidiyet hissimizi pekiştirir ve onlara olan sevgimizi gösterir. Unutmayalım ki, iletişim, anlayış ve paylaşım, aile bağlarının güçlenmesine ve ilişkilerin derinleşmesine yardımcı olan temel unsurlardır. Bu değerlere önem vererek, bayramlar ve diğer özel günlerde ailemizle aramızdaki bağı daha da güçlendirebilir ve sevdiklerimizle anlamlı anılar oluşturabiliriz.”

HABER: METE YILMAZ