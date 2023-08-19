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Set ekibine her konuda yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Supçin, filmin, tarihi değerlere sahip Hacıhamza'nın tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Oyuncular Ahmet Kural, Cengiz Bozkurt ve Ayhan Taş'ın rol alacağı komedi türü filmin çekimlerinin 20 Eylül'de tamamlanması planlanıyor.

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğinde 25 Ağustos'ta başlanacak çekimler için teknik ekip, Kargı ilçesine bağlı Hacıhamza köyünde incelemelerde bulundu.

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