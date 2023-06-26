İSTANBUL- Murat Cem Orhan yönetiminde CRR Senfoni Orkestrası'nın verdiği kapanış konserinde; Soprano Hale Soner Kekeç, mezzo-soprano Olga Syniakova, tenor Pavel Valuzhin, bas Göktuğ Alpaşar solist olarak sahnedeydi. İstanbul'un çok kültürlülüğünü yansıtmak ve Beethoven'ın mesajına vurgu yapmak adına Volkan Akkoç yönetimindeki CRR Korosu, Sibil Arsenyan şefliğinde Vartanants Korosu, İberia Özkan Menaşvili şefliğinde Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu ve Garip Meriç Mansuroğlu şefliğinde Lozan Mübadilleri Vakfı Korosu, Paolo Villa şefliğinde İstanbul Avrupa Korosu, Güneş Kaya şefliğinde Beşiktaş Çocuk ve Genç Korosu olmak üzere 115 korist sahnede hazır bulundu.

Konser, 9. Senfoni’nin finalinde salon duvarlarına yansıtılan yapay zekâ ürünü özgürlüğe ve eşitliğe hareketli resimlerle son buldu. Bin kişinin dinlediği ve 75 dakika süren sezon kapanış konseri, müzikseverler tarafından yaklaşık beş dakika boyunca ayakta alkışlandı.

HABER: METE YILMAZ