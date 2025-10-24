ADANA (AA) - Önemli tarımsal üretim merkezlerinden Adana, su ürünleriyle de ekonomiye katkı sunuyor. Akdeniz kıyısındaki kentte açıkta balıkçılığın yanı sıra iç sularda da su ürünleriyle ilgili faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Karataş ve Yumurtalık ilçelerindeki 5 dalyanda avlanan kefaller öncelikle erkek ve dişi olarak ayrılıyor.

Erkekler perakende balık olarak pazara sunulurken dişilerin yumurtaları ekonomik değeri daha yüksek olan bottarga üretimi için kullanılıyor.

Bottarga, dişi kefal balığından çıkartılan havyarın, temizlenip kurutulması gibi zahmetli bir sürecin ardından uzun süre dayanması için bal mumuyla kaplanmasıyla hazırlanıyor.

Kentteki Yelkoma, Çamlık, Akyatan, Tuzla, Bahçe-Hurma Boğazı dalyanlarından avlanan dişi kefallerden elde edilen yılda yaklaşık 1200-1500 kilogram havyar İstanbul, İzmir, Antalya ile sahil şeridindeki bazı oteller ve restoranlarda sofraları süslüyor.

'Besin oranı çok yüksek'

Yumurtalık'taki Yelkoma Dalyanı'nı işleten Sadiye-Kırmızıdam Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Yusuf Dahak, AA muhabirine, dalyanda çupra, levrek, mavi yengeç gibi su ürünlerinin yanı sıra yakaladıkları kefalden havyar üretimi yaptıklarını da söyledi.

Dalyandaki dişi kefallerden aldıkları yumurtaları zahmetli bir sürecin ardından hazır hale getirdiklerini anlatan Dahak, uzun süre dayanması için bal mumuyla kapladıkları havyara talebin fazla olduğunu belirtti.

Havyarın besin yönünden çok zengin olduğunu anlatan Dahak, 'Özellikle kahvaltıda çocuklar için çok çok faydalı. Çocukların göz ve dişleri için büyük faydası var. Besin oranı çok yüksek.' diye konuştu.

Havyar pazarlayan firmanın yetkilisi Tayfun Ulubaş da Çukurova'nın dalyanlarındaki kefallerden elde edilen havyara talebin çok fazla olduğunu belirtti.

Havyarın kısıtlı sürede yoğun emekle ve yüksek maliyetle elde edildiğini vurgulayan Ulubaş, ürünün kilosunun 3 bin 500 ila 5 bin lira olduğunu ifade etti.

Ulubaş, besin yönünden zengin olan havyarı özellikle çocuklarına hazır balık yağı veya tabletleri alan ailelerin tercih edilebileceğini vurguladı.

Havyarı tüketirken de üzerindeki bal mumunun altında kalan doğal zarının soyulması gerektiğine dikkati çeken Ulubaş, ürünün çiğnenip yutulması yerine çikolata veya şeker gibi ağız içinde emilerek tüketilmesi önerisinde bulundu.

Dalyanda uzun yıllardır kaptanlık yapan Fethi Aydan da kendi çocuklarının devamlı havyar yediğini, şimdi de torunlarının besin değeri yüksek lezzeti severek tükettiğini kaydetti.

Muhabir: Bekir Ömer Fansa