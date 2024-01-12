ABD ve İngiltere’nin Yemen’e saldırılarına ilişkin Erdoğan, "Bu yapılanların hepsi orantısız güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını İsrail, Filistin'de de yapmakta." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail'e soykırım davası) Şu an itibarıyla savunmalarını yapmaya başladılar fakat bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler, ciddi manada Lahey'de iş görüyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Herzog'u bu noktada çok daha samimi bir havada görürdüm ancak son zamanlarda o da Netanyahu'ya özendi, çok farklı açıklamalar yapmaya başladı." dedi.

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