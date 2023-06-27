Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin iş başında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi.

AA