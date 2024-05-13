Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'la terörle mücadele konusunda anlayış birliğimiz giderek güçleniyor. Terör örgütlerine, bölgemizin geleceğinde yer olmadığına dair mutabıkız. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarının karşılanmasına katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya ve Filistin Devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik diplomatik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 35 bini aşan Filistinli masum sivilin katledilmesi karşısında Batılı ülkeler başta olmak üzere uluslararası toplum sesini artık daha gür çıkarmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs sorununun Ada'daki gerçekler temelinde adil, kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir. Böyle bir adım, bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

"Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in konuşmasının ardından sözü tekrar alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum."