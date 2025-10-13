ŞARM EL-ŞEYH (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi, Başkan Yardımcısı ve Başbakan Yardımcısı Mansur Bin Zayid Al Nahyan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak üzere Mısır'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğine de katkı sağladığını, savunma sanayisi başta olmak üzere diğer konularda da ilerleme için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki soykırımın sona ermesi için çalıştığını, kalıcı barışa dair bir fırsat penceresi aralandığını, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanması gerektiğini, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının ve yeniden imar için çalışmaların derhal başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Starmer ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile İngiltere arasında savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve ateşkese ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiğini, ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barışa giden yolun açılması ile ilgili gayretlerin de artarak süreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması ve Gazze'nin yeniden imarına derhal başlanması gerektiğini, kalıcı barışın ancak iki devletli çözümle sağlanabileceğini, uluslararası toplumun bu istikamette gayretlerinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için bulunduğu Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Zirvenin düzenleneceği Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.





Muhabir: İrem Demir