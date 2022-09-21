Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'nda BM'nin 77. Genel Kurulu görüşmelerinde konuştu





Haber: Rona Doğan



Yeni Çağrı Gazetesi - New York Birleşmiş Milletler





Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyaya seslendi.



New York’taki BM Genel Merkezinde konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'den Yunanistan'a, Ukrayna'dan Kıbrıs ve Filistin meselesine birçok konuda mesajlar verdi.



Toplantının, dünyanın birden fazla tehditle eş zamanlı olarak baş etmeye çalıştığı kritik bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koronavirüs salgınında alınan derslerin en başta geleninin, küresel sorunların çözümünde uluslararası dayanışmanın önemi olduğunu dile getirdi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, iklim değişikliğine verdiği önemin göstergesi olarak Paris Anlaşması'nı geçen yıl onayladığını vurgulayarak "Ulusal beyanımızla 2053 yılı için net sıfır emisyon hedefimizi ve yeşil kalkınma devrimimizi ilan ettik. BM Biyolojik Çeşitliliğin Korunması Sözleşmesi'nin 16'ncı Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yaparak bu alanda da öncü rol oynamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'un 77'nci toplantısının, insanlığın umut ve beklentilerine cevap teşkil edecek başarılara imza atacak şekilde verimli geçmesini diledi.





Konuşmanın öne çıkanları:

“Türkiye’nin dış politikadaki vizyonu daima barış odaklı olmuştur”



"BM'ye beslenen güven tazelenmiştir"



"Tüm üye ülkelerden destek bekliyoruz"



"Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktediriz"



"Suriye'de yerleşim yerleri projesi konusunda, herkesin dayanışma sergilemesini bekliyoruz"



"Azerbaycanlı kardeşlerimizin daima yanlarında olmayı sürdüreceğiz"





"Türkiye, bu zor günlerinde Afgan kardeşlerini desteklemeyi sürdürecektir"



"Güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir"



"Uluslararası toplumu, KKTC'yi bir an önce resmen tanımaya davet ediyoruz"



"Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine katkı sağlıyoruz"



"İslam düşmanlığını da tıpkı antisemitizm gibi bir insanlık suçu olarak görüyoruz"