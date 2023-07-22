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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan , Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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