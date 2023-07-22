Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde helikopter palinin çarpması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı Afyonkarahisar'da devrilen minibüsteki 3 tarım işçisi öldü, 11 kişi yaralandı

AA