Ankara

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM, başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katılacak.

AA