ANKARA AA- Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kur Korumalı Mevduat'ı eleştirdi ve sonlandırmak istiyor" iddiasının doğru olmadığı, Şimşek’in bir grup yatırımcı ile toplantısının içeriğine ilişkin yapılan haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

İddiaların aksine toplantıda Şimşek'in, "TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede Kur Korumalı Mevduat'ta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz" ifadelerini kullandığı aktarılan bültende, "Yetkili kişi ve kurumların açıklamaları dışında yapılan spekülatif haberlere itibar edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "İstanbul Esenyurt'ta Suriye uyruklu şahıs, bir kişiye tecavüz etti ve bıçakladı" iddialarının da doğru olmadığı kaydedildi. Konuya ilişkin, "İddiaya konu fotoğrafların Aralık 2022'de meydana gelen farklı bir olayda kaydedilen görüntülerden alındığı tespit edilmiştir. Ayrıca Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne intikal eden böyle bir olay da yoktur. Kamuoyunu provoke etme amacıyla dolaşıma sokulan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." bilgisi paylaşıldı.

Sosyal medya platformu Truth Social'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi kullanılarak açılan hesaplar ve bu hesaplardan yapılan paylaşımlara da yer verilen bültende, "Truth Social'da Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın hesabı bulunmamaktadır. Sosyal medya platformları tarafından onaylanmamış, resmi kaynaklar tarafından doğrulanmamış sahte hesaplar ve paylaşımlara itibar edilmemelidir." ifadeleri yer aldı.

"Türk Hava Yolları satılacak iddiası doğru değildir"

Dezenformasyon Bülteni'nde, sosyal medyada yer alan "Türk Hava Yolları satılacak" iddialarına ilişkin de bilgilendirme yapıldı. Bültende, konuya ilişkin, "Türk Hava Yollarının herhangi bir şirket ya da ülkeye satışı söz konusu değildir. Hazine ve Maliye Bakanlığı da konuyla ilgili yaptığı açıklamayla iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bültende, "Sınır dışı edilmek için Göç İdaresine getirilen sığınmacılar böyle karşılandı" iddiasıyla sosyal medyada yer verilen görüntülerin Türkiye'de çekilmediğine işaret edildi. Konuya ilişkin, "Türkiye'de çekildiği iddia edilen görüntülerin Viyana'da çekildiği tespit edilmiştir. Ayrıca görüntüleri kaydeden kişinin Göç İdaresi ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu provoke etme amacıyla dolaşıma sokulan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." değerlendirmesine yer verildi.

"Bursa Mudanya'da Suriyeliler birbirine girdi" şeklinde bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan ve basın yayın organları tarafından haberleştirilen görüntülerde yer alanların Türk vatandaşı olduğu ifade edilen bültende mangaldan çıkan duman nedeniyle iki grup arasında tartışma başladığı, bunun arbedeye dönüştüğü belirtildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Halikarnas'ta Suriyeliler, Türkleri bıçakladı" iddiasının da doğru olmadığına işaret edilen bültende, şunlara yer verildi:

"O.A. isimli şahıs, By Sebastian isimli tekneye malzeme götürdüğü sırada tanımadığı ancak başka bir teknede çalıştığını düşündüğü bir şahsın önüne doğru pet şişe attığını, bunun üzerine şahısla tartıştığını ifade etmiştir. Şahsın ve birkaç arkadaşının kendisine saldırdığını belirten O.A, bu saldırı sırasında yabancı uyruklu bir şahsa denk gelmediğini ve bıçak görmediğini beyan etmiştir. Yaşanan tartışma sonrası O.A, kendi teknesine giderek ekmek bıçağı aldığını ancak kimseye zarar vermediğini ve bıçağın araya giren diğer şahıslarca elinden alındığını belirtmiştir."

"Milli Savunma Bakanlığının logosuna Arap kılıcı eklendi iddiası doğru değildir"

Dezenformasyon Bülteni'nin 80'inci sayısında, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Milli Savunma Bakanlığının logosuna Arap kılıcı eklendi" iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından "Tek Devlet, Tek Marka" vizyonu çerçevesinde tüm Bakanlıkları kapsayan ve Cumhurbaşkanlığı arması ile uyumlu görsel bir sistem oluşturulduğu anımsatılan bültende, Milli Savunma Bakanlığı armasına "Türk kılıcı" eklendiği belirtildi.

Bültende, konuyla ilgili, şu bilgiler yer aldı:

"Tüm Bakanlıkların ambleminde Cumhurbaşkanlığı arması gibi yuvarlak içerisinde ve etraflarında tarihteki bağımsız 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldız kullanılmıştır. Yeni oluşturulan Milli Savunma Bakanlığı logosu, 29 Nisan 2019 yılında tanıtılmıştır. Bakanlığın millilik yönüne dikkati çekmek için ay yıldız kullanılmış ve ülkemizin dünyadaki yeri ve önemini vurgulamak için merkezde konumlandırılmıştır. Meşe yaprağı kurumun sürekliliğini, gücünü ve kararlılığını sembolize etmektedir. Ay yıldızın alt kısmına konumlandırılan tarihi 'Türk kılıcı' ise köklü geçmişini ve gücünü simgelemektedir."