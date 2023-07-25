CENEVRE  AA- Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri bugün önce Mısır'ın, daha sonra da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.

İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve İslam karşıtı pankart açan grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim'i yakma anını, sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.

Grup, Mısır Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakacağını öncesinde sosyal medya üzerinden duyurdu.

Grup üyeleri, daha sonra Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önüne gelerek Kur'an-ı Kerim'i yaktı. İslam karşıtı pankart da açan grup üyeleri, yakmadan önce Kur'an-ı Kerim'in üzerine ayakkabı ile oyuncak bir domuz koydu.

İsveçli aktivistler Kur'an yakma provokasyonlarının nefret suçu sayılmasını istedi İsveçli aktivistler Kur'an yakma provokasyonlarının nefret suçu sayılmasını istedi

Provokasyonlar polisin yoğun güvenliği altında gerçekleştirildi.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.

Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde 22 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, 24 Temmuz'da sırasıyla İran ve Irak'ın Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı.

Grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Danimarka, 22 Temmuz'da ve 24 Temmuz'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını belirten açıklamalarda bulunmuştu.