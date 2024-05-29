Danimarka kamu yayıncısı DR'nin haberine göre, Bakan Rasmussen, Kopenhag Üniversitesi'nde, 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri ve dünya siyaseti hakkında konuştu.

Rasmussen, konuşması sırasında Filistin destekçisi öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı.

İşgale Karşı Öğrenciler topluluğu çatısı altında toplanan göstericiler, Rasmussen'in konuşmasını bölerek Gazze'de ateşkes sloganları attı ve Filistin bayrağı açtı.

Öğrenciler, Danimarka hükümetini "İsrail'in Gazze işlediği soykırıma ortak olmakla" suçladı.

Bakan Rasmussen ise durumun "normalden daha karmaşık" olduğunu savunarak, "İsrail hükümetinin şu anda izlediği politikaları son derece eleştiriyor olsak da İsraillilere sırtımızı dönmemeliyiz." dedi.

Topluluk üyelerinden Aleksandra Milanovic, DR'ye yaptığı açıklamada, "Bunu bu şekilde yapmayı seçtik çünkü 8 aydır hiçbir şey yapmayan bir dışişleri bakanıyla doğrudan iletişim kurma imkanımız oldu." ifadesini kullandı.