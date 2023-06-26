İSTANBUL- VALORANT'ın yeni Gözcüsü Norveçli ajan Deadlock, savaş esnasında en ölümcül saldırıları bile savuşturabilecek son teknoloji bir nanobağ ağı kullanır. Keskin gözlerinden kaçan, vahşetinden kurtulan olmamıştır. Deadlock'ın yetenekleri şu şekilde:

NanoÇekim (C)

Bir NanoÇekim bombası KUŞAN. Fırlatmak için ATEŞ ET. Alçaktan fırlatmak için ALT. ATIŞ kullan. NanoÇekim bombası yere temas ettiğinde patlayarak etki alanında kalan düşmanların çömelmelerine neden olur ve onları yavaşlatır.

Sonik Sensör (Q)

Bir Sonik Sensör KUŞAN. Sensörü yerleştirmek için ATEŞ ET. Sensör, düşman seslerini algılamak üzere bölgeyi tarar. Eğer taradığı bölgede ayak sesi, silah sesi veya yüksek ses tespit ederse bölgeye sersemletme uygular.

HABER: BÜLENT ÇAMCI