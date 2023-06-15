Ankara

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü kabine toplantısının ardından duyurduğu ve Resmi Gazete'de yayımlanan yeni sanayi sahalarına ilişkin ayrıntılar belli oldu.

Bu kapsamda, 2 bin 430 hektar büyüklüğünde Hatay'ın Belen ve İskenderun ilçelerinde 2, Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Dulkadiroğlu ilçelerinde 2, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3, Oğuzeli ilçesinde 2, Araban ilçesinde 2 alan olmak üzere 11 yeni sanayi sahası ilan edildi.

Bakanlık, deprem bölgesindeki sanayicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yaparken düzenlemelerle bu bölgedeki esnafın ve sanayicinin yeniden ekonomik hayata dahil olabilmesi sağlanacak. Daha önce ilan edilen 7 sanayi alanıyla birlikte, bugüne kadar toplam 3 bin 829,8 hektar büyüklüğünde 18 alan "sanayi sahası" ilan edilmiş oldu.

Deprem bölgesinde Bakanlıkça yürütülen çalışmalarla Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 167 iş yeri, 1160 adet geçici konut ve iş yeri, Malatya 2. OSB'de 510 geçici konut ve iş yeri, Kahramanmaraş Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 182 iş yerinin yerinde dönüşümü yapıldı.

Kahramanmaraş Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'nde 325 iş yeri ve Kahramanmaraş Pazarcık Narlı Sanayi Sitesi'nde 51 iş yerinin güçlendirilmesi sağlandı.

Antakya Merkez Sanayi Sitesi'nde ilk etapta 95 iş yerinin yerinde dönüşümü yapılırken Antakya Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi'nde 76 mevcut iş yerine ara kat ilave edildi.

Osmaniye Bahçe Sanayi Sitesi'nde 78 iş yerinin yerinde dönüşümü gerçekleştirildi.

Hem yatırım ortamı iyileştirilecek hem de istihdam artacak

"Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" kapsamında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden önemli ölçüde etkilendiği tespit edilen belirli il ve ilçelerde gerçekleştirilecek yatırımlara daha avantajlı destekler sunularak, bölgedeki istihdam ve yatırım ortamının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Desteklenecek yatırım konuları Cazibe Merkezleri Programı'nın halihazırdaki uygulamasına göre daha geniş tutularak, olumsuz etkilerin tüm yönleriyle ve hızla telafi edilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin kapsamına, asgari 1 milyon 500 bin lira sabit yatırım tutarındaki, yeni teşvik belgesi başvurusu kapsamında yapılacak yatırımlar alındı. Deprem nedeniyle hasar gören yatırımların yerine konulması amacıyla yapılacak yatırımlar bu kapsamda bulunuyor. Ayrıca, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" veya "Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Karar" çerçevesinde yatırım süresi devam eden ve tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgeleri bünyesindeki yatırımlar da kapsamda yer alıyor.

Deprem bölgesindeki 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesinde yapımı devam eden yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinin süresi herhangi bir talep alınmadan üç yıl uzatılmıştı.

AA