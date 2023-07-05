MALATYA AA- Kahramanmaraş merkezli depremlerde fırınları yıkılan Malatyalı 3 fırıncı, ekmek teknelerini tek çatı altında toplayarak çelik konstrüksiyondan yaptıkları fırında ekmek üretimine yeniden başladı.

Salköprü ve Çavuşoğlu mahallelerinde ayrı ayrı fırın işleten Yakup (42) ve Murat Korkmaz (48) kardeşler ile amcalarının oğlu Halil Korkmaz'ın (54) iş yerleri 6 Şubat'taki depremlerde yıkıldı.

Güçlerini birleştiren 3 akraba, hem ekmek teknelerini yeniden kurarak ailelerinin geçimlerini sağlamaya hem de depremle birlikte sayıları azalan fırınlar nedeniyle zorlanan kent halkına hizmete başladı.

Kiltepe Mahallesi Yeni Yol Caddesi'ndeki bir arsayı kiralayan 3 esnaf, buraya inşa ettikleri prefabrik fırında üretime başladı.

Fırıncılardan Yakup Korkmaz (42), 20 yıldır fırıncılık yaptığını, iş yerleri enkaz altında kaldıktan sonra 3 fırıncı olarak birleşme kararı aldıklarını anlattı.

"Depremden önce her mahallede 5 fırın vardı. Şimdi 5 mahalleye bir fırın düşüyor." ifadesini kullanan Korkmaz, "Burada pişirim olsun, her şey olsun, vatandaşımıza çok ince ayrıntısından başlayıp hizmet etmeye, yetiştirmeye, gücümüz yettiğince yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışacağız. Mahallemizin, Malatya'mızın önce esnafı ile ayağa kalkması lazım." diye konuştu.

Yıkılan iş yerlerinin deposundaki odunları depremzedelere verdiler

Halil Korkmaz da 38 yıldır fırıncılık yaptığını, "asrın felaketi"nde ekmek teknesinin yıkıldığını dile getirdi.

Ekmek yapmak için depoladıkları yaklaşık 100 ton odunu enkaz altından çıkararak çadırda kalan depremzedelere ısınmaları için verdiklerini ifade eden Korkmaz, "Kış dönemiydi, millet perişan olmasın diye odunları verdik. Helal olsun. Fırınlarımız yıkıldı, gitti. Millet mağdur olmasın diye 3 arkadaş birleştik, kendi imkanlarımızla iş yeri açtık. İnsanlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz." dedi.