ANKARA (AA) - AA muhabirinin, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre devlet, gelecek yıl taşınmazlardan, satış ve kiralama olmak üzere iki farklı kalemde gelir elde etmeyi öngörüyor.

Bu kapsamda, 12 milyar 947 milyon 138 bin lirası taşınmaz kiraları, 18 milyar 175 milyon 109 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 31 milyar 122 milyon 247 bin lira gelir sağlanması bekleniyor.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir 9 milyar 730 milyon 474 bin lirayla aralarında 2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı 'Diğer taşınmaz satış gelirleri'nden elde edilmesi planlanıyor.

Arazi satışlarından bu dönemde 7 milyar 443 milyon 204 bin liralık gelir hedefleniyor. Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 896 milyon 399 bin lira, arsa satışlarından ise 105 milyon 32 bin liralık gelir öngörülüyor.

En fazla kira geliri ecrimisilden

Gelecek yıl beklenen 12 milyar 947 milyon 138 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin 2 milyar 743 milyon 655 bin lirasının lojman kiralarından sağlanması hedefleniyor.

Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de ecrimisil olacak. Ecrimisil gelirlerinden 7 milyar 16 milyon 476 bin lira kaynak bekleniyor.

Sosyal tesis kira gelirlerinden 104 bin lira, diğer taşınmaz kira gelirlerinden de 3 milyar 186 milyon 903 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Muhabir: Mert Davut